03 февраля 2026
03 февраля 2026
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 38 ракет из 71, 412 из 450 БПЛА. МО РФ: сбиты 10 беспилотников

время публикации: 03 февраля 2026 г., 10:17 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 10:29
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 71 ракету (4 "Циркон", 32 "Искандер-М" и С-300, 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К") и 450 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 38 ракет и 412 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ракет и 31 ударных БПЛА в 27 локациях, а также падения фрагментов в 17 локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Орловской, Калужской, Ростовской, Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

