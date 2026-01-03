МИД РФ по Венесуэле: "Неприемлемое посягательство". МИД Украины: Мадуро нарушал права человека

МИД РФ и МИД Украины после сообщений о военной операции США в Венесуэле и захвате президента этой страны Николаса Мадуро распространили официальные заявления.

В заявлении российского МИДа говорится: "Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Н.Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права".

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: "Украина последовательно защищала право народов жить свободно – без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушал все эти принципы во всех отношениях. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивали масштабные преступления его режима, насилие, пытки, угнетение, злоупотребления всеми основными свободами, украденные голоса, а также разрушение демократии и верховенства права. Украина не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих – вместе с десятками других стран в разных частях мира. Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем и дальше поддерживать их право на эту нормальность, уважение и свободу. Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, отдавая приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев. Спасибо всем по всему миру, кто помогает защищать жизнь".