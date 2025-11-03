Трамп поддержал Куомо на выборах мэра Нью-Йорка: "Лучше плохой демократ, чем коммунист"

Накануне муниципальных выборов в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп высказался в поддержку кандидатуры бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, демократа, участвующего в выборах как независимый кандидат после победы Зохрана Мамдани на праймериз.

"Я не поклонник Куомо, но, если выбирать между плохим демократом и коммунистом, я всегда выберу плохого демократа. Мне как президенту будет сложно давать Нью-Йорку деньги. Если победит коммунист, он будут тратить эти деньги впустую", – сказал американский президент.

Мамдани стоит на социалистических позициях. Он обещал заморозить в Нью-Йорке арендную плату и сделать автобусное сообщение бесплатным. Кандидат от демократов занимает антиизраильскую полицию, заявляя о поддержке BDS и "глобальной интифады". Евреи опасаются, что победа Мамдани приведет к усилению антисемитизма.

Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 4 ноября. По всем опросам со значительным отрывом ведет Мамдани. Третий кандидат, республиканец Кертис Слива, не имеет шансов на избрание и фактически распыляет голоса противников Мамдани.