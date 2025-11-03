x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 11:15
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп поддержал Куомо на выборах мэра Нью-Йорка: "Лучше плохой демократ, чем коммунист"

Нью-Йорк
Дональд Трамп
Муниципальные выборы
время публикации: 03 ноября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 10:19
Трамп поддержал Куомо на выборах мэра Нью-Йорка: "Лучше плохой демократ, чем коммунист"
AP Photo/Alex Brandon

Накануне муниципальных выборов в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп высказался в поддержку кандидатуры бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, демократа, участвующего в выборах как независимый кандидат после победы Зохрана Мамдани на праймериз.

"Я не поклонник Куомо, но, если выбирать между плохим демократом и коммунистом, я всегда выберу плохого демократа. Мне как президенту будет сложно давать Нью-Йорку деньги. Если победит коммунист, он будут тратить эти деньги впустую", – сказал американский президент.

Мамдани стоит на социалистических позициях. Он обещал заморозить в Нью-Йорке арендную плату и сделать автобусное сообщение бесплатным. Кандидат от демократов занимает антиизраильскую полицию, заявляя о поддержке BDS и "глобальной интифады". Евреи опасаются, что победа Мамдани приведет к усилению антисемитизма.

Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 4 ноября. По всем опросам со значительным отрывом ведет Мамдани. Третий кандидат, республиканец Кертис Слива, не имеет шансов на избрание и фактически распыляет голоса противников Мамдани.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 ноября 2025

На фоне палестинского флага: Зохран Мамдани опубликовал предвыборное видео на арабском
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 ноября 2025

Обама позвонил Мамдани и предложил стать его советником в случае избрания мэром Нью-Йорка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2025

Двое против Мамдани: состоялись заключительные дебаты кандидатов в мэры Нью-Йорка