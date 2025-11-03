Над бельгийской авиабазой с ядерным оружием замечены разведывательные БПЛА

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов, замеченных 1 ноября над авиабазой Кляйне-Брогель, расположенной на востоке королевства, выполняли разведывательную миссию.

"Они прилетели шпионить, посмотреть, где расположены самолеты F-16, вооружения, другое стратегическое оборудование", – сказал он. Он также отметил, что Россия делает подобное во всех европейских странах, но воздержался от прямых обвинений в адрес Москвы: "Не знаю, русские ли это, но мотивы ясны".

Кляйне-Брогель – крупнейшая база ВВС в Бельгии, являющаяся важной частью механизмов ядерного сдерживания NATO. Как сообщается, здесь хранится американское ядерное оружие и базируются самолеты F-16 ВВС США, способные это оружие нести.

Отметим, что, как и во многих предыдущих случаях, дроны перехвачены не были.