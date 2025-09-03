В Лиссабоне при крушении фуникулера погибли не менее 15 человек

По данным португальского телеканала RTP, в результате крушения фуникулера Glória в центре Лиссабона погибли 15 человек, еще 18 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стал обрыв кабеля, из-за чего один из вагонов сошел с рельсов, перевернулся и врезался в здание. В вагоне находились около 40 пассажиров.

На место происшествия прибыли более 60 спасателей, более 20 единиц техники.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил глубокие соболезнования семьям жертв, а мэр Лиссабона Карлос Моедаш назвал аварию "днем скорби" для города.

Правительство объявило день национального траура, а городские власти – трехдневный муниципальный траур.

Продолжается расследование причин аварии.

Фуникулер Glória – популярная туристическая достопримечательность Лиссабона. Ежегодно он перевозит около трех миллионов человек. Длина пути 265 метров, а крутизна склона более 17%. Он соединяет площадь Рестаурадореш, расположенную в центре Лиссабона, с Принсипи Реал и смотровой площадкой São Pedro de Alcântara. Линия была открыта в 1885 году, а в 1915 году ее электрифицировали.