03 сентября 2025
Мир

Путин вновь предложил Зеленскому провести переговоры в Москве

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 03 сентября 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 22:42
Путин вновь предложил Зеленскому провести переговоры в Москве
Maxim Shemetov, Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот приедет в Москву. Одновременно Путин усомнился в легитимности украинского лидера.

"Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?" – сказал Путин.

"Никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено – вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло - все, закончились полномочия. Есть положение, согласно которому, в условиях военного положения выборы не проводятся, - это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента", – заявил российский лидер. По его словам, полномочия главы государства, включая пост Верховного главнокомандующего, должны перейти к спикеру Верховной Рады.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал предложение неприемлемым. "Как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьёзные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает морочить голову всем, выдвигая заведомо неприемлемые предложения", – цитирует министра Euronews.

Отметим, что Путин не впервые предлагает провести встречу с Зеленским на своей домашней территории. Это предложение было сделано им 18 августа во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент сообщил, что готов провести переговоры с Путиным в одной из нейтральных стран Европы.

