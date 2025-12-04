В России заблокировали SnapChat

Вечером 4 декабря было объявлено, что Роскомнадзор заблокировал мобильное приложение SnapChat на территории России. Причем в сообщении РКН говорится, что меры по блокировке сервиса были приняты еще 10 октября.

В РКН заявили, что мессенджер используется "для организации терактов и вербовки их исполнителей, а также совершения мошеннических и других преступлений против россиян".

SnapChat – мобильное приложение-мессенджер, ориентированное на обмен фото- и видеосообщениями, которые по умолчанию исчезают после просмотра. Запущено в 2011 году, принадлежит компании Snap Inc. с штаб-квартирой в Санта-Монике (Калифорния). Основные функции сервиса – "снэпы" (короткие фото/видео-сообщения с фильтрами и подписями), Stories (сутки доступные истории), линзы дополненной реальности для лица и окружения, а также раздел Discover с контентом медиа-партнеров и вкладка Spotlight с вертикальными короткими роликами. SnapChat традиционно популярен среди подростков и молодежи.

Ранее сегодня в РФ объявили о блокировке сервиса FaceTime.