Серийная убийца из Индии избавилась от четырех детей: "они были красивее нее"

Шокирующее преступление расследуют в Индии: жительница штата Харьяна по имени Пунам подозревается в убийстве нескольких детей, включая своего собственного четырехлетнего сына. Последнюю свою жертву, шестилетнюю племянницу Видхи, Пунам убила со второй попытки: предыдущее нападение на Видхи она совершила еще в 2021 году, когда девочке было всего два года.

Тогда тетя вылила на лицо девочки котел кипящей жидкости. Отец пострадавшей девочки убедил себя, что это был несчастный случай: сейчас он не может себе этого простить.

Как сообщает NDTV, во вторник в семье было множество гостей, отмечали свадьбу. Пунам убедила племянницу, наряженную в свое лучшее платье, залезть в таз с водой, а затем утопила девочку, с силой удерживая ее голову под водой, пока та не захлебнулась. Тело ребенка она оставила, и позднее девочку нашла бабушка.

Тетя девочки была арестована, на допросе она призналась, что убила племянницу, потому что та была "красивее нее". Ее подозревают в смерти еще троих детей за последние четыре года: три жертвы были маленькими девочками, четвертым был ее собственный сын Шубхам. Полиция полагает, что женщина убила его в 2023 году, чтобы отвести от себя подозрения в предыдущем убийстве.

Первой погибшей стала девятилетняя дочь невестки Пунам Ишика, также убитая в 2023 году. Вторым, как сказано выше, Пунам убила собственного сына, которому тогда было четыре года. Третьей жертвой стала восьмилетняя Джия, которую Пунам также считала красивее себя. Четвертой стала Видхи – та самая девочка, которую тетя пыталась убить еще маленькой, и тогда была ее первая попытка детоубийства.

Во время допросов женщина призналась во всех убийствах.