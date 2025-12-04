Во Флориде пройдут переговоры эмиссаров Трампа с Умеровым – после отмены встречи с Зеленским

4 декабря во Флориде пройдут переговоры специального посланника президента США Стивена Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Эмиссары американского лидера вернулись из Москвы, где прошла их встреча с президентом России Владимиром Путиным. Предполагалось, что после этого они встретятся в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако встреча была отменена.

Напомним: вечером 2 декабря в Кремле прошли переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным по украинской тематике. Как сообщил участвовавший в них советник российского президента Юрий Ушаков, сторонам не удалось достичь прогресса по территориальным вопросам.

Ушаков сообщил, что стороны договорились не раскрывать сути переговоров. Когда ему был задан вопрос, стали ли стороны ближе или дальше к миру, помощник Путина ответил: "Не дальше – это точно. Но предстоит ещё большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. контакты будут продолжены". Отметим, что он не упомянул Киев в этом контексте.