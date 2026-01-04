x
Мир

Названо имя израильтянки, пропавшей после смертоносного пожара в Швейцарии

время публикации: 04 января 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 08:52
Названо имя израильтянки, пропавшей после смертоносного пожара в Швейцарии
AP Photo/Baz Ratner

15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой, помимо израильского, есть также британское и французское гражданство, пропала без вести после пожара, который произошел в новогоднюю ночь в баре Le Constellation в швейцарском Кран-Монтане.

Насколько известно, девушка с семьей жила на горнолыжном курорте и подрабатывала бебиситтером. Родственники и друзья публикуют ее фотографии в социальных сетях, прося о помощи в поисках.

До недавнего времени Нидхэм жила в городке Буши к северу от Лондона и училась в еврейской школе Immanuel College. "Мы призываем все наше школьное сообщество объединиться в поддержке Шарлот Нидхэм. Мы молимся, чтобы с ней и другими произошло чудо", – говорится в заявлении учебного заведения.

"Сотрудники израильского посольства находятся на месте и поддерживают постоянную связь с местными властями. Отдел по работе с израильтянами, находящимися за границей, и сотрудники посольства, поддерживают связь и с семьей", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.

Пожар в баре Le Constellation начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Известно о примерно 40 погибших и около 120 пострадавших. Причиной пожара стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной.

Как сообщают СМИ, идентифицированы девять погибших, среди них четыре гражданина Швейцарии, три итальянца, один француз и один гражданин Северной Македонии. Однако официально называется имя только одного из них: это 17-летний гольфист из Италии Эмануэле Галеппини.

Идентифицированы также 104 пострадавших. В их числе 71 швейцарец, 16 французов, 11 итальянцев четыре гражданина Сербии, два – Бельгии, по одному – Польши, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Люксембурга, Португалии, Филиппин и Чехии.

