Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 92 из 130 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 85 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и шесть зенитных управляемых ракет С-300, а также 130 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 92 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания семи ракет и 31 ударных БПЛА в 14 локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Днепропетровской областях, погибла женщина, есть раненые (в их числе – дети).

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 85 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Вводились ограничения на работу аэропортов. В результате взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкортостане, причиной которого стала атака украинских БПЛА, частично обрушился цех водоочистки. Сведения о причиненном ущербе уточняются.