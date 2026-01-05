x
05 января 2026
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 14:40
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Опознаны все жертвы пожара в Швейцарии, 9 января объявлено днем траура

Пожары
Швейцария
время публикации: 05 января 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:30
Опознаны все жертвы пожара в Швейцарии, 9 января объявлено днем траура
AP Photo/Antonio Calanni)

Власти Швейцарии сообщили об опознании всех 40 погибших в результате пожара, происшедшего в новогоднюю ночь в баре Le Constellation в Кран-Монтане. Половина из жертв – несовершеннолетние.

9 января объявлено в Швейцарии днем национального траура. Елисейский дворец сообщил, что в мероприятиях, запланированных на эту дату, примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Среди погибших – 21 швейцарец, девять граждан Франции, шесть итальянцев, а также граждане Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Официально их имена не сообщаются, однако известно, что среди них еврейские сестры из Швейцарии – 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст, а также 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой, помимо французского, есть и израильское гражданство.

119 человек пострадали. У многих тяжелые ожоги. Часть пострадавших были доставлены в больницы соседних стран.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной.

Власти начали расследование в отношении администраторов бара. Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. Они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026

ЗАКА сообщила об опознании тела израильтянки Шарлот Нидхэм, погибшей в пожаре в Кран-Монтане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026

"Кан": среди опознанных жертв пожара в Кран-Монтане две еврейские девушки
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2026

В Швейцарии объявлено о подозрениях против администраторов бара, где произошел пожар