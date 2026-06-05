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Около офиса New York Times прошла акция с требованием уволить "лжеца" Кристофа

Нью-Йорк
СМИ
Акции протеста
время публикации: 05 июня 2026 г., 05:05 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 05:57
Около офиса New York Times прошла акция с требованием уволить "лжеца" Кристофа
AP Photo/Mark Lennihan

Десятки демонстрантов провели акцию протеста у штаб-квартиры The New York Times в Нью-Йорке, требуя уволить колумниста Николаса Кристофа и снять с публикации его материал, в котором утверждалось о систематическом сексуальном насилии в отношении палестинцев в израильских тюрьмах.

Это уже вторая подобная акция у здания NYT за последние недели. Участники протеста держали плакаты против антисионистского движения и скандировали: "The New York Times лжет" и "Когда вы лжете, евреи умирают".

Предыдущая акция, прошедшая у редакции в прошлом месяце, собрала несколько сотен участников. На этот раз, по данным организаторов и очевидцев, к протесту присоединились несколько десятков человек, отмечает Ynet.

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