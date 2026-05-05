Дети рисуют себе усы на лицах, чтобы обмануть онлайн-системы проверки возраста

В новом отчете говорится, что дети в Великобритании легко обходят интернет-ограничения, используя вымышленные даты рождения, чужие документы и даже импровизированные "усы", нарисованные косметикой. Около трети опрошенных признались, что за последние два месяца им удавалось обмануть системы проверки возраста, некоторые специально дорисовывали себе растительность на лице, чтобы сбить алгоритмы распознавания.

Исследование организации Internet Matters под названием "Закон о безопасности в интернете: стали ли дети более защищены онлайн?" охватило 1270 детей в возрасте от 9 до 16 лет и их родителей по всей Великобритании. Его цель – оценить, насколько новый закон действительно помогает защитить несовершеннолетних. Одна из матерей рассказала, что застала сына за тем, как он подрисовывал себе усы карандашом для бровей, чтобы пройти возрастную проверку на платформе. Система "определила", что ему 15 лет, хотя на самом деле ему было всего 12.

В целом 46% детей считают такие проверки легко преодолимыми, и лишь 17% называют их сложными. Среди способов обхода – ввод ложной даты рождения, использование чужих документов, отправка видео с лицами других людей и даже применение персонажей из видеоигр для обмана систем распознавания.

Подростки старшего возраста демонстрируют большую уверенность: 52% детей от 13 лет заявили, что обойти проверку несложно, тогда как среди младших (до 12 лет) так считают 41%.

Чаще всего дети идут на такие уловки, чтобы получить доступ к социальным сетям (34%), онлайн-играм и игровым сообществам (30%) или мессенджерам (29%). Также выяснилось, что более четверти родителей (26%) разрешали детям обходить возрастные ограничения, а 17% даже помогали им, считая, что контент не представляет опасности для ребенка.