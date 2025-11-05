Пресс-служба Кремля: Путин дал указание изучить целесообразность ядерных испытаний

ТАСС сообщает, что президент РФ Владимир Путин поручил МИД, министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложение о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с агентством подчеркнул, что президент дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. "Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, – указал представитель Кремля. – Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям".