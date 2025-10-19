Катар: Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня, ожидается встреча в Стамбуле

МИД Катара сообщил, что на переговорах в Дохе, прошедших при посредничестве Катара и Турции, представители Пакистана и Афганистана согласовали немедленное прекращение огня и механизмы для укрепления стабильности на границе.

Министр обороны Пакистана Хваджa Мухаммад Асиф подтвердил, что стороны подписали соглашение о прекращении огня, и заявил, что делегации встретятся в Стамбуле 25 октября для продолжения переговоров. Он поблагодарил Катар и Турцию за посредничество.

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", на переговорах в Дохе присутствовали глава минобороны Афганистана мулла Мухаммад Якуб и министр обороны Пакистана Хваджa Мухаммад Асиф. Стороны договорились о последующих встречах для контроля за выполнением условий перемирия.