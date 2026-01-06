Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с захватом американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Инициатором созыва Совета выступила Колумбия, которую поддержали Россия и Китай.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло обвинила США в нарушении норм международного права. При этом она напомнила, что ООН зафиксировала многочисленные нарушения на выборах 2024 года, после которых Мадуро был объявлен победителем.

Российский представитель Василий Небензя потребовал немедленно освободить "законно избранного главу государства" и его супругу. "Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", – заявил представитель страны, уже четыре года ведущей войну против Украины.

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц сообщил, что была проведена "точечная правоохранительная операция" с целью задержания двух разыскиваемых лиц, обвиняемых по уголовным делам. Он назвал Мадуро и его супругу Селию Флорес "наркотеррористами". Он заявил, что США не ведут войну против Венесуэлы, и напомнил о задержании панамского лидера Мануэля Норьеги в 1989 году.

Представитель Венесуэлы Самуэль Монкада заявил, что его страна подверглась вооруженному нападению. Он обвинил США в грубом нарушении устава ООН и принципа неприкосновенности глав государств, подчеркнув, что последние события угрожают не только Венесуэле, но всей системе международного права.