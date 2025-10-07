x
07 октября 2025
|
последняя новость: 17:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 17:46
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кандидат в мэры Нью-Йорка осудил нападение 7 октября и "геноцид в Газе": "Это должно прекратиться"

США
Нью-Йорк
время публикации: 07 октября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 17:46
Кандидат в мэры Нью-Йорка осудил нападение 7 октября и "геноцид в Газе": "Это должно прекратиться"
AP Photo / Seth Wenig

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани прокомментировал вторую годовщину трагедии 7 октября, осудив атаку террористов на Израиль, а также "геноцидную войну" в Газе.

"Два года назад в этот день ХАМАС совершил ужасающее военное преступление, убив более 1100 израильтян и похитив 250 человек. Я скорблю об этих жизнях и молюсь о безопасном возвращении каждого из заложников, которые до сих пор удерживаются террористами, и о каждой семье, жизнь которой была разрушена этими зверствами", - написал Мамдани на "фирменной" синей карточке, опубликованной в соцсети Х.

"После того дня премьер-министр и израильское правительство начали геноцидную войну: число погибших сейчас превышает 67 тысяч человек, израильские военные бомбят дома, больницы, школы, превращая их в руины…" - обвиняет Мамдани.

"Это должно закончиться. Оккупация и апартеид должны закончиться. К миру нужно стремиться через дипломатию, а не с помощью военных преступлений. Наше правительство должно действовать, чтобы прекратить эти зверства и привлечь виновных к ответственности", - написал кандидат в мэры Нью-Йорка.

Отметим, что его публикация вызвала возмущение израильтян.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 октября 2025

Вторая годовщина трагедии 7 октября: церемонии памяти погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 октября 2025

Ортодоксальные организации Нью-Йорка поддержали Куомо: "Мамдани призывает к глобальной интифаде"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 сентября 2025

Мамдани подтвердил, что будет готов арестовать Нетаниягу в случае его приезда в Нью-Йорк
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

Мэр Нью-Йорка Адамс вышел из предвыборной гонки, призвав не голосовать за Мамдани