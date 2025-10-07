Кандидат в мэры Нью-Йорка осудил нападение 7 октября и "геноцид в Газе": "Это должно прекратиться"

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани прокомментировал вторую годовщину трагедии 7 октября, осудив атаку террористов на Израиль, а также "геноцидную войну" в Газе.

"Два года назад в этот день ХАМАС совершил ужасающее военное преступление, убив более 1100 израильтян и похитив 250 человек. Я скорблю об этих жизнях и молюсь о безопасном возвращении каждого из заложников, которые до сих пор удерживаются террористами, и о каждой семье, жизнь которой была разрушена этими зверствами", - написал Мамдани на "фирменной" синей карточке, опубликованной в соцсети Х.

"После того дня премьер-министр и израильское правительство начали геноцидную войну: число погибших сейчас превышает 67 тысяч человек, израильские военные бомбят дома, больницы, школы, превращая их в руины…" - обвиняет Мамдани.

"Это должно закончиться. Оккупация и апартеид должны закончиться. К миру нужно стремиться через дипломатию, а не с помощью военных преступлений. Наше правительство должно действовать, чтобы прекратить эти зверства и привлечь виновных к ответственности", - написал кандидат в мэры Нью-Йорка.

Отметим, что его публикация вызвала возмущение израильтян.