Трамп опубликовал "последнее предупреждение" ХАМАСу

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал передачу ХАМАСу основных принципов "всеобъемлющей сделки", разработанных Белым домом.

"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась. Израиль согласился на мои условия, и теперь пришло время согласиться ХАМАСу. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", – написал Трамп.