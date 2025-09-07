Трамп опубликовал "последнее предупреждение" ХАМАСу
время публикации: 07 сентября 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 21:45
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал передачу ХАМАСу основных принципов "всеобъемлющей сделки", разработанных Белым домом.
"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась. Израиль согласился на мои условия, и теперь пришло время согласиться ХАМАСу. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", – написал Трамп.
Ссылки по теме