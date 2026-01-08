x
08 января 2026
Мир

Стрельба в Солт-Лейк-Сити, есть жертвы

Убийства
США
время публикации: 08 января 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 08:02
Стрельба в Солт-Лейк-Сити, есть жертвы
В Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) вечером 7 января произошла стрельба на парковке у здания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По данным местного телеканала ABC4, два человека убиты, еще шесть получили ранения.

Агентство AP уточняет, что инцидент произошел во время поминальной службы, проходившей внутри здания. Полиция заявила, что происшествие не выглядит как нападение на религиозной почве и не было случайным.

Все пострадавшие – взрослые. О задержании подозреваемых не сообщалось.

