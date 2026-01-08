x
08 января 2026
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 70 из 97 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 66 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 08 января 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 08:08
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 97 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 70 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 января на территории Российской Федерации были перехвачены 66 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

