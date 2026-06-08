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Мир

В Нигерии освобождены сотни захваченных исламистами заложников

Африка
Ислам
время публикации: 08 июня 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 08:23
В Нигерии освобождены сотни захваченных исламистами заложников
AP Photos/Sunday Alamba

Вооруженные силы Нигерии сообщили об освобождении 360 заложников, захваченных в северо-восточной провинции Борно боевиками террористической группировки "Боко Харам". Большинство освобожденных – мусульмане.

Обстоятельства освобождения остаются неясными. Армейские представители заявляют, что оно стало возможным благодаря блестящей разведывательной операции, продолжавшейся несколько недель и захватившей джихадистов врасплох.

Однако местная группа "Молодежная инициатива Южного Борно" утверждает, что освобождение стало результатом переговоров, и джихадисты отпустили в общей сложности 416 человек.

Неясно, был ли выплачен выкуп. Именно ради него совершается большинство похищений. Законы Нигерии запрещают выплаты, которые лишь содействуют распространению явления, однако у многих семей нет другой возможности вернуть близких.

Мир
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