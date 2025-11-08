Посольство Ирана в Мексике опровергло информацию о попытке покушения на израильского посла

Посольство Ирана в Мексике опровергло информацию о попытке покушения на жизнь посла Израиля Эйнат Кранц-Найгер.

"Речь идет о большой лжи, сфабрикованной СМИ, целью которых является нанесение ущерба отношениям Ирана и Мексики. Это не первый раз, когда Израиль наносит ущерб отношениям Тегерана с другими странами посредством "фейковых новостей", – говорится в сообщении официального представительства Тегерана в Мехико.

Накануне министерство иностранных дел Израиля заявило, что "службы безопасности и правопорядка в Мексике пресекли деятельность террористической инфраструктуры, готовившейся под руководством Ирана причинить ущерб послу Израиля в Мексике".

По данным источников в службах безопасности, террористическая инфраструктура управлялась подразделением "Кудс", которое в последние месяцы пыталось совершить теракты в Австралии и нескольких европейских странах.

Израильский МИД поблагодарил мексиканские службы безопасности и заявил, что "их израильские коллеги продолжат неустанно работать в полном сотрудничестве с органами безопасности и разведки по всему миру, чтобы предотвратить террористические угрозы со стороны Ирана израильским и еврейским объектам в разных странах".