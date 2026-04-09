09 апреля 2026
Связанные с Ираном хакеры заявили о взломе устройств, принадлежащих Герци А-Леви

Хакеры
время публикации: 09 апреля 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 12:17
Связанные с Ираном хакеры заявили о взломе устройств, принадлежащих Герци А-Леви
Yonatan Sindel/Flash90

Хакеры проиранской группы Handala объявила о взломе устройств, принадлежащих бывшему начальнику генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

Группа Handala опубликовала на своем сайте сообщение о том, что ей удалось собрать "более 19000 конфиденциальных изображений и видео с самых секретных совещаний" А-Леви. "Все ваши сверхсекретные объекты, кризисные штабы, карты и мельчайшие детали ваших командных центров уже давно являются для нас открытой книгой", – утверждают хакеры.

Группа опубликовала несколько фотографий и видео, на которых А-Леви запечатлен во время посещения военных баз, проведения брифингов и совещаний, а также в абинете. Кроме того, были опубликованы семейные фотографии и удостоверения личности самого А-Леви и его жены.

