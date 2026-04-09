Пакистан: действия Израиля подрывают усилия по установлению мира

Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 09 апреля 2026 г., 11:49 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 11:53
Пакистан: действия Израиля подрывают усилия по установлению мира
AP Photo/Anjum Naveed

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад "решительно осуждает продолжающуюся агрессию Израиля против Ливана".

Согласно заявлению Пакистана, "действия Израиля подрывают международные усилия по установлению мира и стабильности в регионе и представляют собой грубое нарушение международного права и базовых гуманитарных принципов. Пакистан призывает мировое сообщество принять срочные и конкретные меры, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана".

Пакистан готовится к важным переговорам с участием представителей США и Ирана. В Исламабаде объявлены выходные дни, по соображения безопасности введены ограничения в работу организаций и движение транспорта.

Иранская делегация прибудет в Пакистан для переговоров 9 апреля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Премьер Пакистана: Иран и США договорились о прекращении огня на всех территориях, включая Ливан