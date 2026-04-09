09 апреля 2026
Мир

Коста-Рика объявила ХАМАС, "Хизбаллу", КСИР и хуситов террористическими организациями

время публикации: 09 апреля 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 07:57
Совет национальной безопасности Коста-Рики на заседании 6 апреля официально признал "Хизбаллу", ХАМАС, Корпус стражей исламской революции и "Ансар Алла" террористическими организациями.

"Решение принято по итогам анализа имеющихся данных и в соответствии с международными обязательствами страны в области борьбы с терроризмом и его финансированием", - говорится в официальном коммюнике.

Присвоение статуса позволит спецслужбам и судебным органам расширить возможности для профилактики, расследования и уголовного преследования, а также более эффективно противодействовать возможным сетям логистической и финансовой поддержки этих организаций, действующим на территории страны. Мера также направлена на предотвращение любого влияния указанных группировок на Коста-Рику и защиту демократических институтов государства.

Напомним, что 1 апреля КСИР был объявлен террористической организацией властями Аргентины, 17 марта – правительством Албании, 2 февраля – Украиной, 20 января – Европейским союзом.

