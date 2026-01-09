x
09 января 2026
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2026
|
09 января 2026
|
последняя новость: 10:18
09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 18 ракет и 226 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 5 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 09 января 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 09:09
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 18 ракет и 226 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 5 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 36 ракет (13 баллистических ракет "Искандер-М", 22 крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую ракету средней дальности) и 242 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 18 ракет и 226 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 19 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и в Киевской области, а также в Кривом Роге. Сообщается о погибших и множестве ранены.

Российские власти объявили, что вновь применили "Орешник" для удара по цели на территории Украины.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 января на территории Российской Федерации были перехвачены пять украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Орловской, Белгородской, Брянской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 января 2026

Минобороны РФ заявило о применении "Орешника" в ответ на "атаку резиденции Путина"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 января 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1416-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 января 2026

Армия РФ вновь атаковала Киев, есть жертвы среди мирных граждан