Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 18 ракет и 226 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 5 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 36 ракет (13 баллистических ракет "Искандер-М", 22 крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую ракету средней дальности) и 242 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 18 ракет и 226 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА в 19 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и в Киевской области, а также в Кривом Роге. Сообщается о погибших и множестве ранены.

Российские власти объявили, что вновь применили "Орешник" для удара по цели на территории Украины.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 января на территории Российской Федерации были перехвачены пять украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Орловской, Белгородской, Брянской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.