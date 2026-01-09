Профессора из калифорнийского университета отстранили за антиизраильский пост

Университет Калифорнии в Дэвисе отстранил преподавательницу и сотрудницу факультета профессора Джемму ДеКристо от работы на одну академическую четверть, частично без сохранения зарплаты. Несмотря на дисциплинарные меры, она остается сотрудницей университета, хотя не будет вести занятия и в течение ближайшей четверти, сообщает The Chronicle of Higher Education.

Поводом стал пост в соцсети X, опубликованный через несколько дней после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, в котором содержались угрозы в адрес "сионистских журналистов" (включая намек на то, что их семьи могут стать целью), а также эмодзи с холодным оружием и кровью.

ДеКристо, которая публично идентифицирует себя как трансгендерная женщина, позже заявляла, что ее слова были "сатирой".

По данным The Chronicle of Higher Education, публикация ДеКристо вызвала широкий резонанс и привела к сбою работы кампуса. Первоначально дисциплинарная комиссия университета предлагала ограничиться выговором. Однако в итоге руководство сочло, что необходимы более строгие меры.