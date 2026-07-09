Маккабиада. В финале футбольного турнира сыграют сборные Уругвая и Бразилии
время публикации: 09 июля 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 10:12
В финале футбольного турнира Маккабиады сыграют сборные Уругвая и Бразилии.
Ресь идет об обычных мужских сборных. Всего соревнования проводятся в восьми возрастных категориях, в том числе для спортсменов старше 55 лет.
В полуфинале уругвайцы разгромили сборную Франции 4:1, а бразильцы одолели израильтян 2:1.
Финал и матч за третье место состоятся 12 июля.
Из примечательных результатов. Юниорская сборная Израиля (спортсмены до 17 лет) разгромила "Маккаби Франция" 23:0.
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