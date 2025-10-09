Суд увеличил срок заключения единственного фигуранта дела Жизель Пелико, подавшего апеляцию

Апелляционный суд расположенного на юге Франции города Ним увеличил на год срок тюремного заключения 44-летнего Хусаметтина Догана – единственного осужденного по делу о групповых изнасилованиях Жизель Пелико, который подал апелляцию на вынесенный ему приговор.

Мужчина утверждал, что не может быть признан виновным в изнасиловании, поскольку не знал, что ее муж Доминик Пелико против желания накачал ее наркотиками. Он заявил, что вступил с Жизель в сексуальный контакт, но не насиловал ее, добавив что сам стал жертвой – дескать, он понимал, что ситуация странная, но Доминик его успокоил.

Жизель Пелико, присутствовавшая в зале, возмутилась этим заявлением, напомнив, что единственная жертва преступления – она сама. Доминик Пелико, привлеченный в качестве свидетеля, заявил: все мужчины были предупреждены, что женщина под воздействием наркотиков. Была также представлена видеозапись, запечатлевшая преступление Догана.

Первоначально Доган был приговорен к девяти годам лишения свободы. Теперь ему предстоит отбыть за решеткой десять лет.

Напомним, что в декабре 2024 года суд Авиньона признал виновным по всем статьям обвинения 71-летнего Доминика Пелико, главного фигуранта дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель. Судьи приговорили его к 20 годам лишения свободы – как и просила прокуратура.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым было от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Все они были признаны виновными и приговорены к срокам заключения от трех до 13 лет.

Жизель тогда сообщила, что не жалеет о своем решении сделать судебное разбирательство публичным. "Для меня это стало нелегким испытанием, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время процесса. Я вела эту борьбу ради своих внуков, ради других женщин, испытавших сексуализированное насилие. Это наша общая борьба", – сказала она.

Пелико, в открытую выступившая против преступников, стала символом борьбы женщин против сексуализированного насилия. Накануне национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии, она была удостоена высшей государственной награды – ордена Почетного легиона.