Трамп, получив записку, покинул встречу: "Мы близки к соглашению по Ближнему Востоку"

Во время "круглого стола" в Белом доме государственный секретарь Марко Рубио передал Дональду Трампу записку. После этого Трамп заявил, что он должен уйти: "Я только что получил записку о том, что мы близки к сделке на Ближнем Востоке. Скоро я буду нужен в другой комнате, поэтому отвечу еще на несколько вопросов и уйду".

CNN отмечает, что Марко Рубио вошел в кабинет, сел в кресло, которое ранее занимала глава аппарата Белого дома Сюзан Уайл, что-то написал, а затем передал президенту записку.

Трамп также сообщил журналистам, что, вероятно, в ближайшие дни полетит в Египет, "поскольку именно там сейчас все находятся".

По информации AP, в записке, переданной Марко Рубио Дональду Трампу, содержалась просьба одобрить текст для публикации в социальной сети Truth Social о заключении соглашения между Израилем и ХАМАС.