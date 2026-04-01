Смертная казнь для террористов-убийц. Итоги опроса Newsru.co.il: поддержка большинства, с оговорками

Вечером 30 марта 2026 года на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов. На сайте Newsru.co.il были представлены ключевые пункты этого закона и проведен опрос.

В опросе, который проводился менее суток 31 марта – 1 апреля, приняли участие 3076 респондентов, ответивших на 10 вопросов. 97% из них имеют право голоса на выборах в Израиле.

ИТОГИ ОПРОСА

68% участников опроса заявили, что однозначно поддерживают принятый закон. 11% однозначно не поддерживают. 18% выбрали ответ: "В принятом виде не поддерживаю, хотя считаю, что террористов-убийц в особых случаях следует казнить".

Почти тот же вопрос был задан в другой форме: "Если бы вы принимали участие в голосовании по этому закону в Кнессете 30.03.2026, то как проголосовали бы?" 73% заявили, что проголосовали бы "за", 20% – "против", 7% – "воздержались".

43% респондентов считают, что принятый закон о смертной казни для террористов-убийц будет применяться на практике. 31% полагают – что не будет.

50% уверены, что этот закон будет заблокирован Высшим судом справедливости (БАГАЦ). 21% верят, что БАГАЦ данный закон не заблокирует.

56% верят, что в случае применения на практике такой закон приведет к сокращению терактов. 36% полагают – что не приведет.

Вопрос: "Ваше отношение к тому, что по сути данный закон касается палестинских арабов, но не касается израильтян?" 45% ответили: "Не вижу в этом проблемы". 25% выбрали ответ: "Считаю это недопустимым". 23% заявляют: "Это неверное толкование сути этого закона".

46% считают, что этот закон – в большей степени забота о безопасности граждан, чем политика. 43% говорят, что это – "политика и предвыборный пиар".

Несмотря на подавляющую поддержку самого закона, большинство опрошенных – 56% – сочли неуместным празднование с шампанским Бен-Гвиром и его единомышленниками принятия закона в Кнессете. 38% заявили: "Не вижу с этим проблем".

ПОДДЕРЖКА ЗАКОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Принятый закон о казни для террористов-убийц поддерживают 81% "правых". 14% "правых" заявляют: "В принятом виде не поддерживаю, хотя считаю, что террористов-убийц в особых случаях следует казнить". 3% не поддерживают.

Среди "центристов": 46% поддерживают; 29% не поддерживают в принятом виде, хотя за то, чтобы в особых случаях террористов-убийц казнить; 21% однозначно не поддерживают.

"Левые": 64% однозначно не поддерживают; 18% однозначно поддерживают; 17% против закона, но не против казней в особых случаях.

Наибольшую поддержку данный закон получил (по мере убывания) среди избирателей партий: более половины – "Оцма Йегудит" – 93%, "Ликуд" – 90%, НДИ – 75%, "Ционут Датит" – 73%, "Милуимниким" – 58%; менее половины – "Беннет-2026" – 38%, "Махане Мамлахти" – 28%, "Яшар" – 28%, "Еш Атид" – 18%, "Демократим" – 4%. По другим партиям процент определить невозможно из-за недостаточной выборки.