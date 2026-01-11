x
11 января 2026
|
последняя новость: 08:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 08:05
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Налоговое управление предлагает согласовать налоги на дополнительную зарплату или на пенсию

Налоги
время публикации: 11 января 2026 г., 06:43 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 06:44
Налоговое управление предлагает согласовать налоги на дополнительную зарплату или на пенсию
Flash90

Онлайн-система оформления согласования налогообложения на 2026 год возобновляет работу сегодня, 11 января 2026 года. При этом по категории "льготные населенные пункты" оформление будет возможно с 15 января – после публикации актуального списка. Налоговое управление напоминает, что услуга предоставляется бесплатно.

Налоговое управление Израиля ранее сообщало, что согласования налогов на зарплату от дополнительного работодателя или на пенсию, оформленные на 2025 год, будут действительны до середины апреля 2026 года. Это означает, что в зарплатных листах за январь-март 2026 года включительно работодатели будут удерживать налог в соответствии с согласованиями, сделанными в 2025 году, и нет необходимости оформлять новое согласование во избежание переплаты налога. Объявление было сделано в связи с намерением правительства расширить ступени подоходного налога в рамках закона о государственном регулировании на 2026 год.

Если законопроект будет утвержден, его принятие потребует повторного оформления налоговых согласований. Чтобы избавить граждан от бюрократической нагрузки и оптимизировать работу ведомства, было решено продлить действие согласований 2025 года до момента принятия решения по этому вопросу.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 января 2026

Самые важные события в экономике Израиля в 2025 году
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 января 2026

Законы, указы и тарифы, вступающие в Израиле в силу 1 января 2026 года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 декабря 2025

Согласования налогов за 2025 год продлены до апреля 2026 года