Борьба с "черным налом": Ротман не поддержал меры, рекомендованные минфином и налоговой

В Израиле возник конфликт вокруг мер по борьбе с "черным налом", включенных в пакет госбюджета на 2026 год: председатель комиссии Кнессета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман заблокировал обсуждение ужесточения ограничений на операции с наличными, несмотря на поддержку инициативы со стороны минфина и налогового управления.

Как пишет "Калькалист", речь идет о предложении ограничить обналичивание чеков в обменных пунктах: правительство предлагает запретить конвертацию чеков в наличные на сумму свыше 6000 шекелей. В минфине оценивают, что мера может дать бюджету около 90 млн шекелей уже в 2026 году и порядка 120 млн шекелей ежегодно в дальнейшем.

Налоговое управление и структуры, занимающиеся противодействием отмыванию денег, предупреждают, что наличные "уходят" из банков в небанковский сектор: объем наличных операций у таких "провайдеров" вырос с 33 млрд шекелей в 2019 году до 63,7 млрд в 2024-м, а через обналичивание чеков в наличные в 2018-2025 годах прошло около 105 млрд шекелей. При этом более половины этих средств могли уйти "подозрительным" получателям.

Ротман, в свою очередь, настаивает на том, что борьбу следует вести за счет усиления правоприменения, а не дополнительной регуляции.