16 сентября 2025
Экономика

Программу "Жилье по скидке" продлили до ноября и включили в нее Кфар-Сабу

Недвижимость
время публикации: 16 сентября 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 12:06
Michael Giladi/Flash90

Совет Земельного управления принял решение продлить срок действия программы "Жилье со скидкой" до ноября, чтобы включить в нее ряд проектов, которые уже находятся в процессе строительства.

Кроме того, в программу будут включены города, не считающиеся периферией, такие как Кфар-Саба, Йехуд и Бейт-Шемеш, в которых стоимость квадратного метра застройки выше установленного лимита.

Экономика
