17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Утвержден проект реновации исторического центра Беэр-Шевы

Недвижимость
Беэр-Шева
время публикации: 17 сентября 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 07:03
Утвержден проект реновации исторического центра Беэр-Шевы
Photo by Doron Horowitz/ Flash 90.

Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила план реновации исторического центра Беэр-Шевы, в рамках которого в Старом городе будут построены 5000 единиц жилья.

План определяет 58 исторических зданий, которые останутся нетронутыми. Чтобы обеспечить их реставрацию, застройщикам будут предоставлены права на застройку в других частях города.

