Утвержден проект реновации исторического центра Беэр-Шевы

Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила план реновации исторического центра Беэр-Шевы, в рамках которого в Старом городе будут построены 5000 единиц жилья.

План определяет 58 исторических зданий, которые останутся нетронутыми. Чтобы обеспечить их реставрацию, застройщикам будут предоставлены права на застройку в других частях города.