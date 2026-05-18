Правительство расширило деятельность компании "Нетивей Газ а-Тиви" на Иудею и Самарию

На последнем заседании правительства было утверждено решение, которое позволит компании "Нетивей Газ а-Тиви ле-Исраэль" (Israel Natural Gas Lines, или INGL) работать в Иудее и Самарии, создавая в регионе инфраструктуру для транспортировки и распределения природного газа.

Как сообщает "А-Йом", устав и цели компании будут скорректированы таким образом, чтобы она могла заниматься созданием и эксплуатацией систем природного газа также в других районах, находящихся под ответственностью или контролем Государства Израиль, в соответствии с действующим там законодательством.

В рамках этого шага полномочия компании были расширены и теперь включают возможность работы в Иудее и Самарии. В министерстве энергетики пояснили, что решение направлено на продолжение развития инфраструктуры природного газа и расширение энергетического сектора Израиля.

Согласно оценкам, создание газовой инфраструктуры в регионе должно привести к снижению затрат на энергию для предприятий, бизнеса и промышленности, а также способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и улучшению качества воздуха.