x
18 мая 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 16:30
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Правительство расширило деятельность компании "Нетивей Газ а-Тиви" на Иудею и Самарию

Нефть и газ
Иудея и Самария
Правительство
время публикации: 18 мая 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 15:13
Правительство расширило деятельность компании "Нетивей Газ а-Тиви" на Иудею и Самарию
Wikipedia.org. Фото: Hagai Agmon-Snir

На последнем заседании правительства было утверждено решение, которое позволит компании "Нетивей Газ а-Тиви ле-Исраэль" (Israel Natural Gas Lines, или INGL) работать в Иудее и Самарии, создавая в регионе инфраструктуру для транспортировки и распределения природного газа.

Как сообщает "А-Йом", устав и цели компании будут скорректированы таким образом, чтобы она могла заниматься созданием и эксплуатацией систем природного газа также в других районах, находящихся под ответственностью или контролем Государства Израиль, в соответствии с действующим там законодательством.

В рамках этого шага полномочия компании были расширены и теперь включают возможность работы в Иудее и Самарии. В министерстве энергетики пояснили, что решение направлено на продолжение развития инфраструктуры природного газа и расширение энергетического сектора Израиля.

Согласно оценкам, создание газовой инфраструктуры в регионе должно привести к снижению затрат на энергию для предприятий, бизнеса и промышленности, а также способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и улучшению качества воздуха.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 мая 2026

Правительство утвердило выделение миллиарда шекелей на развитие инфраструктуры в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 апреля 2026

В Иудее и Самарии устанавливают шесть новых сотовых вышек для улучшения мобильного покрытия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2025

Официально определены муниципальные границы восьми поселков в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 июля 2025

Минтранс и минфин согласовали вложение полумиллиарда шекелей в дороги Иудеи и Самарии