Смотрич утвердил взимание налога на метро

Министр финансов Бецалель Смотрич утвердил постановления к Закону о метро, регулирующие взимание повышенной муниципальной пошлины на благоустройство.

Постановления предназначены для финансирования строительства метро и будут применяться к владельцам недвижимости, расположенной в районах пролегания линий метрополитена.

Напомним, что, согласно закону, размер пошлины в 2025-2030 годах составит 60%, а с 2031 года – 72%.

Утвержденные постановления устанавливают, что органом, подтверждающим, что владелец недвижимости заплатил налог на благоустройство, будет налоговое управление. Без этого подтверждения владелец недвижимости не сможет изменить регистрацию недвижимости в земельном реестре или получить разрешение на строительство. Также постановления определяют формат уведомления, который будет рассылаться владельцам недвижимости в районах строительства метро.

Следующим шагом должно стать открытие налоговым управлением онлайн-платформы для оплаты пошлины.

Следует подчеркнуть, что речь идет о пошлине, взимаемой с владельцев недвижимости, предпринимающих действия по повышению стоимости своей недвижимости (например, строительство на земельном участке, проект городской реновации или достройка к существующей квартире), а не со всех квартировладельцев в районах пролегания метро. Оплата пошлины является предварительным условием для реализации строительных прав, закрепленных за недвижимостью.