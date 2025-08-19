x
19 августа 2025
|
последняя новость: 07:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 07:23
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Смотрич утвердил взимание налога на метро

Транспорт
Инфраструктура
Налоги
время публикации: 19 августа 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 07:05
Смотрич утвердил взимание налога на метро
Dor Pazuelo/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич утвердил постановления к Закону о метро, регулирующие взимание повышенной муниципальной пошлины на благоустройство.

Постановления предназначены для финансирования строительства метро и будут применяться к владельцам недвижимости, расположенной в районах пролегания линий метрополитена.

Напомним, что, согласно закону, размер пошлины в 2025-2030 годах составит 60%, а с 2031 года – 72%.

Утвержденные постановления устанавливают, что органом, подтверждающим, что владелец недвижимости заплатил налог на благоустройство, будет налоговое управление. Без этого подтверждения владелец недвижимости не сможет изменить регистрацию недвижимости в земельном реестре или получить разрешение на строительство. Также постановления определяют формат уведомления, который будет рассылаться владельцам недвижимости в районах строительства метро.

Следующим шагом должно стать открытие налоговым управлением онлайн-платформы для оплаты пошлины.

Следует подчеркнуть, что речь идет о пошлине, взимаемой с владельцев недвижимости, предпринимающих действия по повышению стоимости своей недвижимости (например, строительство на земельном участке, проект городской реновации или достройка к существующей квартире), а не со всех квартировладельцев в районах пролегания метро. Оплата пошлины является предварительным условием для реализации строительных прав, закрепленных за недвижимостью.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 августа 2025

Спор о компенсациях за земли под метро: государство дает 80 шекелей за метр, владельцы требуют 3700
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 марта 2025

Управление метрополитена возглавит бывший директор морских портов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2025

Компания НЕТА начинает экспроприацию жилых домов в Гуш-Дане под строительство метро