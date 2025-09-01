x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
01 сентября 2025
последняя новость: 11:02
01 сентября 2025
Экономика

Жители еще пяти населенных пунктов смогут получить разрешение на оружие

время публикации: 01 сентября 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 11:02
Жители еще пяти населенных пунктов смогут получить разрешение на оружие
Olivier Fitoussi/Flash90

Министерство национальной безопасности включило Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи, Ган-Явне, региональный совет Мегидо и Тель-Монд в список населенных пунктов, жители которых смогут получить лицензию на ношение оружия.

За последние месяцы министерство существенно расширило список населенных пунктов, проживание в которых дает право на получение лицензии на оружие, включив в него такие города, как Ашдод, Ашкелон, Тверия, Нагария, Хацор-а-Глилит, Бейт-Шан, Нетивот, Сдерот, Офаким, Модиин

Согласно министерству, с начала реформы по ускорению лицензирования было выдано 230 тысяч новых разрешений на ношение оружия.

Израиль
