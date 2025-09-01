x
Экономика

"Битуах Леуми" ускорит выплату сентябрьских пособий

Битуах Леуми
время публикации: 01 сентября 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 19:11
"Битуах Леуми" ускорит выплату сентябрьских пособий
Yonatan Sindel/Flash90

Ведомство национального страхования традиционно объявило о переносе даты выплаты пособий с тем, чтобы получатели могли воспользоваться ими для подготовки к периоду праздников.

Согласно сообщению, все основные пособия, которые обычно выплачиваются 28 числа каждого месяца, будут выплачены 21 сентября, за день до наступления еврейского Нового года.

Выплата детских пособий, которая обычно производится в 20 день месяца, будет выплачена 17 сентября. Остальные пособия будут выплачиваться в установленные для них сроки.

