"Битуах Леуми" ускорит выплату сентябрьских пособий

Ведомство национального страхования традиционно объявило о переносе даты выплаты пособий с тем, чтобы получатели могли воспользоваться ими для подготовки к периоду праздников.

Согласно сообщению, все основные пособия, которые обычно выплачиваются 28 числа каждого месяца, будут выплачены 21 сентября, за день до наступления еврейского Нового года.

Выплата детских пособий, которая обычно производится в 20 день месяца, будет выплачена 17 сентября. Остальные пособия будут выплачиваться в установленные для них сроки.