Расследованием причин аварии, остановившей движение поездов, будет заниматься независимая комиссия

Совет директоров железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" объявил, что поручает независимой сторонней комиссии расследование причин масштабной аварии, которая привела к остановке движения поездов на нескольких участках. Комиссию возглавит Иегуда Бар-Он, бывший гендиректор компании НЕТА.

В ночь на 15 августа на двух участках железной дороги была повреждена электрическая инфраструктура. Основной ущерб пришелся на участки в районе перекрестка Ганот к югу от Тель-Авива и на участке между Хадерой и Нетанией. Было приостановлено движение поездов на участке между Хайфой и Тель-Авивом, а также от Тель-Авива до аэропорта Бен-Гурион. Ущерб оценивается в десятки миллионов шекелей, а на ремонтные работы может потребоваться более 10 дней.

Внутренняя предварительная проверка, проведенная железнодорожной компанией, показала, что причиной аварии стал грузовой поезд с двухуровневыми платформами, введенными в эксплуатацию лишь за несколько дней до аварии. Предположительно, на платформах не были защелкнуты крепления, и они зацепились за провода. Остается непонятным, почему поезд продолжил движение сразу после того, как повредил линию на первом участке.