Компенсации в условиях войны: государство и "Гистадрут" договорились о выплатах
19 марта 2026 года "Гистадрут" и Департамент заработной платы и трудовых соглашений vинистерства финансов опубликовали совместное уведомление, адресованное работодателям и сотрудникам государственного сектора. Документ касается одного из самых чувствительных вопросов последних недель – компенсации за вынужденное отсутствие на работе в период военной операции "Рычание льва".
С началом операции "Рычание льва" Израиль оказался в условиях интенсивных боевых действий, напоминает пресс-служба "Гистадрута". Ситуация привела не только к значительному материальному ущербу, но и, к глубокому сожалению, к человеческим жертвам. В этих условиях, следуя указаниям Командования тылом, государственный сектор продолжил обеспечивать бесперебойную работу жизненно важных систем.
Несмотря на ограничения, сотрудники государственных учреждений продемонстрировали высокую степень ответственности и мобилизации – так же, как и на протяжении последних двух с половиной лет непрерывных кризисов.
На фоне сложившейся ситуации государство, работодатели и Всеобщая федерация труда "Гистадрут" ведут активные переговоры о механизмах компенсации для тех, кто не смог выполнять свои обязанности из-за ограничений безопасности.
Основой для договорённостей стал законопроект о программе экономической помощи "Рычание льва", опубликованный в тот же день. Он задаёт рамки поддержки работников, оказавшихся в вынужденном простое.
Согласованные условия охватывают период с 28 февраля по 31 марта 2026 года и предусматривают дифференцированный подход в зависимости от причин отсутствия сотрудника.
Размер участия работодателя определяется на основе стоимости одного отпускного дня, при этом часть компенсации покрывается за счёт накопленных отпускных дней самого работника.
Ключевые категории и условия:
· Закрытие рабочего места или сокращение деятельности (при невозможности удалённой работы):
100% оплаты в первые четыре недели, 80% – в последние дни периода.
· Согласованные категории работников (родители детей до 14 лет при закрытых школах, люди с ограниченными возможностями и их опекуны):
90% и 75% в первые недели, дальнейшие условия уточняются отдельно.
· Иные обстоятельства, связанные с ситуацией безопасности:
от 60% до 50% компенсации.
· Невозможность вернуться из-за границы (из-за отмены рейсов):
от 80% до 50% в зависимости от периода.
· Эвакуированные сотрудники:
полная компенсация (100%) в течение восьми дней с момента эвакуации.
· Отказ выйти на работу при наличии возможности (включая дистанционную):
компенсация не предусмотрена.
Отдельное внимание в документе уделено нестандартным ситуациям:
· Командировки и обучение: сотрудники, находившиеся за рубежом по поручению работодателя, приравниваются к первой категории. Те, кто проходил профессиональное обучение, смогут выбрать между компенсацией или использованием дней из фонда обучения.
· Период Песаха: в организациях с практикой коллективного отпуска ("холь а-моэд") он сохранится и на даты с 29 по 31 марта 2026 года. В остальных случаях оплата будет производиться по ставкам третьей и четвёртой недели.
· Отрицательный отпускной баланс: работникам разрешат использовать отпуск "в минус" – детали будут закреплены в коллективном соглашении.
· Система образования: для помощников воспитателей ("томхот хинух") в муниципалитетах предусмотрены отдельные инструкции.
Стороны подчёркивают: достигнутые договорённости направлены на создание устойчивой системы поддержки для тех, кто оказался в сложной ситуации, и одновременно – на признание вклада работников, продолжавших выполнять свои обязанности несмотря на угрозы и ограничения.
Документ подписан председателем "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом и ответственным за заработную плату и трудовые соглашения в Минфине Эфи Малкиным.