Компенсации в условиях войны: государство и "Гистадрут" договорились о выплатах

19 марта 2026 года "Гистадрут" и Департамент заработной платы и трудовых соглашений vинистерства финансов опубликовали совместное уведомление, адресованное работодателям и сотрудникам государственного сектора. Документ касается одного из самых чувствительных вопросов последних недель – компенсации за вынужденное отсутствие на работе в период военной операции "Рычание льва".

С началом операции "Рычание льва" Израиль оказался в условиях интенсивных боевых действий, напоминает пресс-служба "Гистадрута". Ситуация привела не только к значительному материальному ущербу, но и, к глубокому сожалению, к человеческим жертвам. В этих условиях, следуя указаниям Командования тылом, государственный сектор продолжил обеспечивать бесперебойную работу жизненно важных систем.

Несмотря на ограничения, сотрудники государственных учреждений продемонстрировали высокую степень ответственности и мобилизации – так же, как и на протяжении последних двух с половиной лет непрерывных кризисов.

На фоне сложившейся ситуации государство, работодатели и Всеобщая федерация труда "Гистадрут" ведут активные переговоры о механизмах компенсации для тех, кто не смог выполнять свои обязанности из-за ограничений безопасности.

Основой для договорённостей стал законопроект о программе экономической помощи "Рычание льва", опубликованный в тот же день. Он задаёт рамки поддержки работников, оказавшихся в вынужденном простое.

Согласованные условия охватывают период с 28 февраля по 31 марта 2026 года и предусматривают дифференцированный подход в зависимости от причин отсутствия сотрудника.

Размер участия работодателя определяется на основе стоимости одного отпускного дня, при этом часть компенсации покрывается за счёт накопленных отпускных дней самого работника.

Ключевые категории и условия:

· Закрытие рабочего места или сокращение деятельности (при невозможности удалённой работы):

100% оплаты в первые четыре недели, 80% – в последние дни периода.

· Согласованные категории работников (родители детей до 14 лет при закрытых школах, люди с ограниченными возможностями и их опекуны):

90% и 75% в первые недели, дальнейшие условия уточняются отдельно.

· Иные обстоятельства, связанные с ситуацией безопасности:

от 60% до 50% компенсации.

· Невозможность вернуться из-за границы (из-за отмены рейсов):

от 80% до 50% в зависимости от периода.

· Эвакуированные сотрудники:

полная компенсация (100%) в течение восьми дней с момента эвакуации.

· Отказ выйти на работу при наличии возможности (включая дистанционную):

компенсация не предусмотрена.

Отдельное внимание в документе уделено нестандартным ситуациям:

· Командировки и обучение: сотрудники, находившиеся за рубежом по поручению работодателя, приравниваются к первой категории. Те, кто проходил профессиональное обучение, смогут выбрать между компенсацией или использованием дней из фонда обучения.

· Период Песаха: в организациях с практикой коллективного отпуска ("холь а-моэд") он сохранится и на даты с 29 по 31 марта 2026 года. В остальных случаях оплата будет производиться по ставкам третьей и четвёртой недели.

· Отрицательный отпускной баланс: работникам разрешат использовать отпуск "в минус" – детали будут закреплены в коллективном соглашении.

· Система образования: для помощников воспитателей ("томхот хинух") в муниципалитетах предусмотрены отдельные инструкции.

Стороны подчёркивают: достигнутые договорённости направлены на создание устойчивой системы поддержки для тех, кто оказался в сложной ситуации, и одновременно – на признание вклада работников, продолжавших выполнять свои обязанности несмотря на угрозы и ограничения.

Документ подписан председателем "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом и ответственным за заработную плату и трудовые соглашения в Минфине Эфи Малкиным.