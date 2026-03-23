x
23 марта 2026
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 15:54
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин требует сократить летние каникулы: пропущенное время нужно возместить

Война с Ираном
Минфин
Мин.образования
Образование
Школьное образование
время публикации: 23 марта 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 14:35
Минфин требует сократить летние каникулы: пропущенное время нужно возместить
Miriam Alster/Flash90

Министерство финансов требует от министра образования Йоава Киша немедленно принять решение о сокращении летних каникул для возмещения потерянного из-за войны времени обучения.

Как сообщает новостная служба "Кан", требования усилились на фоне претензий к качеству дистанционного обучения и согласия общеизраильского родительского комитета с тем, чтобы система образования оставалась закрытой вплоть до завершения Песаха.

Министерство финансов требует, чтобы учителя и воспитательницы не работали дистанционно, а пропущенные рабочие дни были возмещены за счет сокращения летних каникул. Родительский комитет считает онлайн-обучение неэффективным: 70% родителей называют обучение онлайн неудачным и изобилующим постоянными сбоями.

Родительский комитет указывает, что система образования фактически давно ушла на каникулы Песаха, и будет правильнее вернуть пропущенные дни за счет каникул летом. Ранее министр образования Йоав Киш признавал, что возможность сокращения летних каникул действительно рассматривается, однако минфин требует принять это решение уже сегодня.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Минпрос опубликовал порядок работы учебных заведений на Песах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Смотрич потребовал от министра просвещения отменить дистанционное обучение в школах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2026

Киш: во время каникул большинство городских лагерей в центре страны работать не будут