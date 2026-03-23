Минфин требует сократить летние каникулы: пропущенное время нужно возместить

Министерство финансов требует от министра образования Йоава Киша немедленно принять решение о сокращении летних каникул для возмещения потерянного из-за войны времени обучения.

Как сообщает новостная служба "Кан", требования усилились на фоне претензий к качеству дистанционного обучения и согласия общеизраильского родительского комитета с тем, чтобы система образования оставалась закрытой вплоть до завершения Песаха.

Министерство финансов требует, чтобы учителя и воспитательницы не работали дистанционно, а пропущенные рабочие дни были возмещены за счет сокращения летних каникул. Родительский комитет считает онлайн-обучение неэффективным: 70% родителей называют обучение онлайн неудачным и изобилующим постоянными сбоями.

Родительский комитет указывает, что система образования фактически давно ушла на каникулы Песаха, и будет правильнее вернуть пропущенные дни за счет каникул летом. Ранее министр образования Йоав Киш признавал, что возможность сокращения летних каникул действительно рассматривается, однако минфин требует принять это решение уже сегодня.