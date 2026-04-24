Бесплатный проезд в общественном транспорте для эвакуированных продлен до 25 июня

Правительство утвердило предложение министра транспорта Мири Регев о продлении льготы по предоставлению бесплатного проезда на общественном транспорте для эвакуированных из своих домов жителей. Согласно решению правительства, льгота будет действовать еще два месяца и завершится 25 июня текущего года.

Льгота предоставляет эвакуированным право бесплатного и неограниченного проезда на любом общественном транспорте, включая "Ракевет Исраэль", легкорельсовый транспорт и автобусы. Право на льготу имеют эвакуированные, которые еще не вернулись в свои дома и чьи данные подтверждены местными властями и национальной цифровой системой.

Реализовать льготу можно путем загрузки проездного "хофши ходши арци" на карту "Рав-Кав" сроком на 30 дней с возможностью продления при сохранении права на льготу.

Льгота распространяется на эвакуированных из-за ракетных ударов в операциях "Рычание льва" и "Народ как лев", жителей населенных пунктов района Ткума, где еще не завершены работы, позволяющие вернуться, а также на семьи заложников и освобожденных.

Министерство транспорта подчеркивает, что даже при бесплатном проезде сохраняется обязанность валидировать карту при каждой посадке. Дополнительное решение о продлении политики после 25 июня 2026 года будет принято позже.