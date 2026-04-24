x
24 апреля 2026
|
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 апреля 2026
|
24 апреля 2026
|
последняя новость: 13:19
24 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Бесплатный проезд в общественном транспорте для эвакуированных продлен до 25 июня

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 24 апреля 2026 г., 13:02 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 13:06
Бесплатный проезд в общественном транспорте для эвакуированных продлен до 25 июня
Olivier Fitoussi/Flash90

Правительство утвердило предложение министра транспорта Мири Регев о продлении льготы по предоставлению бесплатного проезда на общественном транспорте для эвакуированных из своих домов жителей. Согласно решению правительства, льгота будет действовать еще два месяца и завершится 25 июня текущего года.

Льгота предоставляет эвакуированным право бесплатного и неограниченного проезда на любом общественном транспорте, включая "Ракевет Исраэль", легкорельсовый транспорт и автобусы. Право на льготу имеют эвакуированные, которые еще не вернулись в свои дома и чьи данные подтверждены местными властями и национальной цифровой системой.

Реализовать льготу можно путем загрузки проездного "хофши ходши арци" на карту "Рав-Кав" сроком на 30 дней с возможностью продления при сохранении права на льготу.

Льгота распространяется на эвакуированных из-за ракетных ударов в операциях "Рычание льва" и "Народ как лев", жителей населенных пунктов района Ткума, где еще не завершены работы, позволяющие вернуться, а также на семьи заложников и освобожденных.

Министерство транспорта подчеркивает, что даже при бесплатном проезде сохраняется обязанность валидировать карту при каждой посадке. Дополнительное решение о продлении политики после 25 июня 2026 года будет принято позже.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
