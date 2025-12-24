x
24 декабря 2025
Экономика

"Азербайджанские Авиалинии" намерены удвоить количество полетов в Израиль

Авиация
Туризм
Азербайджан
время публикации: 24 декабря 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 07:00
"Азербайджанские Авиалинии" намерены удвоить количество полетов в Израиль
AP Photo/Alastair Grant

Компания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) подала в управление аэропортов Израиля запрос на существенное увеличение количества полетов.

На первом этапе авиакомпания просит увеличить количество полетов с 14 до 21 в неделю (три полета в сутки), а в дальнейшем – до 28 в неделю.

В 2025 году количество пассажиров авиакомпании на маршруте Израиль-Баку выросло с 64 тысяч до 166,4 тысяч.

Маршрут также обслуживает израильская авиакомпания "Аркия".

