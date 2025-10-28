Выплаты для семей заложников продлены еще на год

Парламентская комиссия по труду и социальному обеспечению продлила еще на 12 месяцев право на ежеквартальные пособия для семей похищенных, призванные помочь в усилиях по поиску заложников.

Согласно решению, размер пособия составляет 90 тысяч шекелей на три месяца, эти средства распределяются между родителями похищенного и его супругом или супругой.

Кроме того, взрослым братьям, сестрам и детям заложника или пропавшего без вести выплачивается 21 тысяча шекелей за квартал.

Речь идет только о невозвращенных заложниках – после возвращения похищенных им и их семьям полагаются другие выплаты и компенсации. Таким образом, речь идет о выплатах для семей 13 заложников, тела которых все еще остаются в руках террористов.