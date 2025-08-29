x
Экономика

Microsoft уволил работников, участвовавших в пропалестинских беспорядках в кампусе компании

Хайтек
США
время публикации: 29 августа 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 09:29
Microsoft уволил работников, участвовавших в пропалестинских беспорядках в кампусе компании
AP Photo/Jason Redmond

Корпорация Microsoft уволила четырех членов пропалестинской группы No Azure for Apartheid, участвовавших на этой неделе в беспорядках на территории кампуса корпорации в Редмонде.

Двое работников были уволены за участие в акции по захвату офиса президента компании, в ходе которой в нем попытались разместить прослушивающие устройства. В этом инциденте были арестованы 7 человек, однако только двое из них были действующими работниками компании. Еще четверо были бывшими работниками и один – бывшим работником Google.

Еще двое работников были уволены за участие в акции по захвату площади на территории корпорации, в которой были арестованы 20 человек.

