Сумма ипотек с задержкой выплат больше чем на 3 месяца непрерывно растет с начала года

Согласно данным Банка Израиля, в сентябре 2025 года сумма ипотечных ссуд с задержкой выплат более чем на три месяца составила 4,12 миллиарда шекелей, что на 85 миллионов шекелей больше, чем в августе и на 53% больше последнего довоенного показателя.

Доля ипотек с задержкой выплат от общей суммы ипотечных ссуд составила 0,7%, показывая непрерывный рост с начала 2025 года.

Следует отметить, что такой показатель не представляет угрозы для стабильности банковской системы, в прошлом десятилетии несколько раз отмечались и более высокие показатели задержки выплат, однако несомненно свидетельствует об ухудшении финансового положения значительного количества домохозяйств