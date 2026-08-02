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Экономика

Бум ИИ обрушил Apple и поднял Amazon: на рынке возник дефицит чипов

ИИ
Биржа
время публикации: 02 августа 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 10:19
Бум ИИ обрушил Apple и поднял Amazon: на рынке возник дефицит чипов
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Бум ИИ обрушил Apple и поднял Amazon: на рынке возник дефицит чипов
AP Photo/Matthias Schrader

Бум строительства дата-центров для систем искусственного интеллекта привел к дефициту процессоров и микросхем памяти. Нехватка компонентов уже влияет на результаты крупнейших технологических компаний: инвесторы резко повысили стоимость Amazon и обрушили акции Apple.

Акции Amazon по итогам торгов 31 июля выросли более чем на 15%. Облачное подразделение Amazon Web Services увеличило квартальную выручку на 37%, до 42,2 млрд долларов. Это самый высокий темп роста AWS за четыре с лишним года.

Amazon повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год с 200 млрд до 220 млрд долларов. Средства пойдут прежде всего на дата-центры, процессоры, микросхемы памяти и другую инфраструктуру для искусственного интеллекта. Глава компании Энди Джесси заявил, что даже при таких инвестициях Amazon не сможет полностью удовлетворить существующий спрос на вычислительные мощности.

Одновременно акции Apple подешевели на 7,4%, а во время торгов падение приближалось к 10%. В результате рыночная стоимость компании могла сократиться почти на 500 млрд долларов. Инвесторов разочаровал прогноз роста выручки на текущий квартал – 9-11% при ожиданиях аналитиков примерно в 12%.

Apple признала, что крупнейшие технологические корпорации выкупают производственные мощности и микросхемы памяти для дата-центров, вызывая рост цен и дефицит компонентов. По словам главы Apple Тима Кука, нехватка процессоров уже мешает компании удовлетворять спрос на компьютеры Mac и смартфоны iPhone.

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