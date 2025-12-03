x
03 декабря 2025
Экономика

Правительство рассмотрит субсидирование яслей для жителей "линии противостояния"

Дети
Галилея
Зеэв Элькин
время публикации: 03 декабря 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 06:56
Правительство рассмотрит субсидирование яслей для жителей "линии противостояния"
Yonatan Sindel/Flash90

На ближайшее заседание правительства будет вынесена для утверждения инициатива по существенному субсидированию яслей для жителей населенных пунктов "линии противостояния", сообщает портал ynet.

Населенные пункты вдоль границы с Ливаном, чьи жители более года находились в эвакуации, страдают от оттока населения, в первую очередь – молодых семей, которые решили не возвращаться.

Инициатива, продвигаемая министром Зеэвом Элькиным, предусматривает снижение платы за ясли с 3800 шекелей в месяц до 1139 шекелей в месяц для жителей населенных пунктов, прилегающих к границе, и до 1623 тысяч шекелей – для жителей населенных пунктов, расположенных в 9-километровой зоне.

Субсидия будет действительна на протяжении ближайших пяти лет.

