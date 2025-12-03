Правительство рассмотрит субсидирование яслей для жителей "линии противостояния"
На ближайшее заседание правительства будет вынесена для утверждения инициатива по существенному субсидированию яслей для жителей населенных пунктов "линии противостояния", сообщает портал ynet.
Населенные пункты вдоль границы с Ливаном, чьи жители более года находились в эвакуации, страдают от оттока населения, в первую очередь – молодых семей, которые решили не возвращаться.
Инициатива, продвигаемая министром Зеэвом Элькиным, предусматривает снижение платы за ясли с 3800 шекелей в месяц до 1139 шекелей в месяц для жителей населенных пунктов, прилегающих к границе, и до 1623 тысяч шекелей – для жителей населенных пунктов, расположенных в 9-километровой зоне.
Субсидия будет действительна на протяжении ближайших пяти лет.